У море вийшли всі діючі підводні човни Чорноморського флоту РФ з Севастополя – ЗМІ

У акваторію Чорного моря вийшли всі діючі субмарини Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомив кореспондент проєкту Крим. Реалії.

Наразі у Південній бухті Севастополя причали, біля яких зазвичай стоять підводні човни, порожні.

– Загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту Варшавянка: Б-261 Новороссийск, Б-237 Ростов-на-Дону, Б-262 Старый Оскол, Б-265 Краснодар, Б-268 Великий Новгород та Б-271 Колпино, – пише видання.

Як зазначає видання, підводні човни проєкту 636 Варшавянка (які за кодифікацією НАТО називається як Improved Kilo) – це тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів, дальність ходу яких 400 миль на трьох вузлах під водою, а у режимі РДП на швидкості 7 вузлів – 7500 миль. Автономність субмарин становить 45 діб. Екіпаж – 52 особи, у тому числі 12 офіцерів.

Підводні човни цього типу мають мінно-торпедне озброєння та крилаті ракети типу Калібр, що застосовуються, у різних модифікаціях, по морських і наземних цілях. На кожному з підводних човнів може знаходитись по чотири таких ракети.

Росія завдає ударів із тимчасово окупованого Криму ракетами зі своїх підводних човнів, розповідав раніше Крим.Реалії експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Андрій Риженко.

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Видання зазначає, що до складу Чорноморського флоту РФ входить підводний човен проєкту 877 Палтус Б-871 Алроса, але він з травня 2019 року стоїть на ремонті у 13 судноремонтному заводі в Кілен-бухті.

Раніше видання повідомляло, що російський підводний човен Алроса вже готується до виходу на ходові випробування після ремонту.