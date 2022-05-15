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Факти / Світ / Росія

Росія здійснює економічне самогубство – глава Інституту німецької економіки

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Росія здійснює економічне самогубство – глава Інституту німецької економіки

Продовжуючи повномасштабну війну в Україні і наражаючи себе на посилення санкцій, Росія здійснює економічне самогубство.

Таку думку висловив директор Інституту німецької економіки Міхаель Хютер. Він зазначив, що Путін “краде” у своєї держави та громадян бодай якісь перспективи.

При цьому жодних задекларованих військових цілей в Україні Кремль так і  не досяг.

– Німеччина надалі більше ніколи не купуватиме газ у Росії, – запевнив журналістів Міхаель Хютер.

За словами економіста, Німеччина буде готуватися до переходу на скраплений природний газ з інших країн, і це рішення є “безповоротним”.

Він зазначив, що вже розпочате будівництво інфраструктури для імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) обходиться дуже дорого і буде вкрай невигідно відмовитися від її використання.

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