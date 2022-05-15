Військкомати РФ знову у вогні: вночі підпалили у Волгограді

Вночі 15 травня в Росії у місті Волгограді невідомі підпалили військкомат.

Пожежа почалася близько 02.00 в підсобці військового комісаріату по Радянському, Ворошиловському та Кіровському районах.

Коли вогонь загасили, поліцейські знайшли в приміщенні розбиту пляшку зі шматком тканини і пластикову пляшку біля будівлі.

У військкоматі повідомили, що наразі комісаріат працює, проте на запитання про пожежу відповідати відмовились.

Таким чином, за останні дві доби в Росії були здійснені три спроби підпалу військкоматів: в Ростовській і Рязанській областях, а також у Волгограді.

Загалом, від початку повномасштабної війни в Україні, в Росії підпалили військкомати у Підмосков’ї, Нижньовартівську, Мордовії, Воронежі, Свердловській та Іванівській областях.