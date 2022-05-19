Травень, 19 в 16:22

Війна за статус чи банальну наживу в лавах російської армії набуває вражаючих масштабів. Найвища відзнака там зовсім не офіцерські звання, а бажання долучитися до касти обраних – тоді у тебе будуть права та гроші. Про систему, яку в РФ вибудовували десятки років, розповідають військовий експерт Олег Жданов, колишній співробітник ФСБ, а нині боєць ЗСУ Ілля Богданов та колишній депутат держдуми Росії Генадій Гудков.

Формували ось цю ієрархію сильної путінської системи багато років. Ця сучасна “дідівщина” поставлена на нові рейки. Але тут є деякі відмінності.

Усе це нагадує кримінальну ієрархію, яку культивують у Росії. Вона міцно прижилася і в лавах армії РФ. Тільки замість мастей тут діють свої касти. Найвищі мають все. Якщо ж ти звичайний солдат, тоді в російському армійському пантеоні тобі немає місця.

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Каста безправних

Кастова система російської армії має своє дно. Найнижча ланка – ті, у кого жодних прав. За словами Олега Жданова, саме таким статусом нагородили сепаратистів ОРДЛО.

– Вони їх взагалі вважають людьми другого сорту. Ну, я вам так скажу, зрадників же ніде не люблять. Тож і роль у них відповідна, – зазначає експерт.

Як пояснив колишній депутат держдуми Росії Геннадій Гудков, цих бійців кидають на передову часто без амуніції та без будь-якої військової підготовки. Таких навіть мародерити не допускають. Нижче падати просто нікуди. Класична схема Кремля, аби перемолоти лояльних до себе адептів інших народів.

– Це просто підневільні люди, яких ставлять під рушницю. Роботяги із заводів, з фабрик, із підприємств. Де зловили, там і призвали до армії. З цими взагалі ніхто особливо не церемониться – одягли, взули і вперед, на передову, – розповідає Гудков.

Недалеко пішли і російські строковики. Ті самі, які у полоні стверджують, що заблукали або взагалі не хотіли йти воювати. Цих вісімнадцятирічних підлітків дістають із глибинки.

– Їхня традиційна роль – роль гарматного м’яса. Молоді хлопці, найчастіше з якихось там глухих сіл, забутих містечок. Вони там життя не бачили, нічого не розуміють, нічого не знають. Зброю в зуби і вперед. Нема там ані честі, ані слави, – додає ексдепутат держдуми Росії.

За словами колишнього співробітника ФСБ, а нині бійця Збройних сил України Іллі Богданова, російська військова машина зробила строковиків безправними хлопчиками на побігеньках.

– Росіяни – у самому низу всієї ієрархії. Принижені, ображені. Їх ніхто не шанує. Вони в армії на побігеньках, бояться ляпасів від тих самих бурятів, – зауважує Богданов.

Через це часто виникають конфлікти і справжні перестрілки в лавах російської армії. Особливо яскраво це проявилося під час агресії проти України. Коли солдати готові стріляти у своїх же під час бойових дій. І ця практика лише набирає обертів.

Ілля Богданов констатує, що це дуже деморалізує самих бійців. Коли ти звичайний солдат, а тебе постійно принижують та лупцюють старші за званням або навіть свої ж, просто тому що ти іншої національності. Ти починаєш ненавидіти це оточення. І от коли такий боєць йде у бій, він вже думає: а може, я вб’ю свого кривдника, аби це скінчилося – так, щоб ніхто не побачив. Тому є випадки, коли там перевіряють причини смерті офіцерів. Якщо вбили, вони перевіряють тіло, звідки прийшла куля. Чи не свої ж прикінчили. Вони дуже бояться цього.

Контрактники

В ієрархії російські контрактники стоять вище, ніж строковики. Утім, вони все такі ж безправні. Їхні звання та здобутки так само мало що важать. Про статус говорять зарплати. Російські рядові контрактники отримують 30 тис. рублів на місяць. Це 7 тис. грн.

– Солдата у Росії не поважає ніхто. Їхній статус у суспільстві – гірший за двірника. Вони нікому не потрібні. Та й хто туди прагне – маргінали, яким нема чого втрачати. Та ще й за ті копійки, які контрактникам сплачують за службу, – пояснює ексспівробітник ФСБ.

Окреме положення у цій ієрархії мають найманці з приватної військової компанії Вагнера. Примарні підрозділи, існування яких Росія не визнає. Та насправді усе зовсім не так.

– У вагнерівців немає жодного статусу – ані законодавчого, жодного. Адже в Росії немає права, тільки домовленості та політична доцільність. Злочинний збрід імені Пригожина, який готовий найгіршу роботу доручити ось цим людям без статусу, озброїти та надати їм серйозну підтримку. А разом із цим – і великі повноваження, – розповідає Геннадій Гудков.

Кадирівці

Існує в російській армії окрема, привілейована каста. Каральні загони, які рідко вилазять із тилу. Натомість добряче навчилися наживатися в армійських лавах.

– Кадирівці знають, що вони за будь-яких обставин не понесуть покарання. Щоб ви розуміли – це співробітники Росгвардії. Федеральна структура, якою керує регіональний лідер Кадиров. Їх не посилають у бій, тому що це Росгвардія. Це не піхота. Вони не вміють воювати, вони діють за спиною регулярних військ. І ось, коли вони бачать оці обози з награбованим, то тут як тут. Як правоохоронні органи. І вони просто грабують своїх же, – пояснює Олег Жданов.

Вони живуть у віджатих на фронті квартирах та їздять на дорогих джипах. TikTok-бійці, які мають особливий статус.

– Це за фактом мафія у погонах, до того ж такого собі поліцейського зразка. Але найцікавіше, що мафія ніколи у жодних військових конфліктах участі не бере. А тут і мафію ще змусили воювати. Вони максимально займаються чим завгодно, але не воюють. Знімають ТікТок на випадок, якщо себе не вбережуть. Але вони ж не хочуть бути безіменними, щоб хоч хтось почув і дізнався. Вони ніколи не будуть рватись у бій. Їм достатньо зображати війну зі світлофором. Натомість, дай привід нахилити тих самих росіян – штовхатимуть за милу душу, – додає Ілля Богданов.

Це діє, як червона ганчірка на бика, серед інших військовослужбовців Росії. Нахабність та беззаконня кадиривців в лавах РФ спровокували справжні війни всередині російської армії. Банальне мародерство може стати причиною розбірок. Ще більше конфліктів виникає всередині армії РФ через не менш принизливу і ненависну функцію кадирівців. Вони виконують роль загороджувальних підрозділів. Практика ще радянських часів, коли свої стріляють у своїх же, якщо ті вирішать втекти з поля бою.

– Безбаштові кадирівці творять все, що їм спаде на думку, і їм нічого за це не буде. Вони можуть застосувати зброю. За це вони вирішують завдання, які Путін соромиться робити іншими силами, іншими руками, – упевнений Генадій Гудков.

Каста обраних

За словами Іллі Богданова, є в російській армії своя еліта. Втім, увійшли туди зовсім не передові підрозділи, не офіцери, і вже точно не ті, хто має досвід чи історію. Найбільшу владу мають спецслужби. Це країна в країні, каста обраних. Структура, яка має необмежений вплив і на військових.

– Працівники ФСБ – це престижно, бо є ксива. Є якісь можливості – тоді ти, як риба у воді. У тебе буде і статус, і становище, – зауважує Богданов.

Спецслужба, на яку Путін спирається з початку свого президентства, наділена небаченими повноваженнями у країні. І в армії це добре знають.

– Роль ФСБ – ключова у Росії. Вони зараз усіма командують. Це вони нині здійснюють фільтрацію українців на окупованих територіях. Виконують ці ідіотські речі. Типу захист таємниць військових, захист інформації та інше. ФСБ визначає погоду у всіх аспектах цієї війни, – упевнений Геннадій Гудков.

Як додає Олег Жданов, за своїми законами живе ще одна козирна каста в російській армії.

– Це спецназ. Сили спеціальних операцій. Це бригади спецназу Головного розвідувального управління міністерства оборони РФ. У них найліпше екіпірування. Так, еліта є, і це спецназ, – наголошує експерт.

Армія – це відображення держави. Тож не дивно, що російська перейняла усе, що процвітає у самій країні – корупцію, поділ на касти та жорстокість. Система, яку Путін так ретельно вибудовував роками.