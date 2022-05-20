Санкції руйнують економіку Росії: Міноборони України оцінило наслідки для агресора

Травень, 20 в 13:16

Економіка країни-агресора Російської Федерації продовжує стабільно руйнуватися під впливом міжнародних санкцій, запроваджених західними державами за повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, заяви Кремля про начебто фінансове зростання та покращення добробуту громадян РФ суперечать прогнозам російського Міністерства економіки. Фахівці оцінили спад економіки до кінця 2022 року на рівні 8,8%.

За найоптимістичнішими для країни-агресора сценаріями, видобуток російської нафти знизиться на 9,3%, а газу на 5,5%. На 20% зменшиться експорт нафтопродуктів, а газу – на 10%.

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Американський Bank of New York повідомив власників російських євробондів, що через санкції Євросоюзу відмовляється виконувати функції. Німецький Deutsche Bank перестав працювати з великими російськими банками та закрив кореспондентські рахунки. Завдяки цьому росіяни можуть мати проблеми під час переведення грошей за кордон.

Після запроваджених санкцій різко зменшилося надходження до Росії китайських технологій. Зокрема, постачання ноутбуків у березні впало порівняно з лютим на 40%, імпорт смартфонів скоротився на 2/3, імпорт телекомунікаційного мережевого обладнання впав на 98%.

Повномасштабне вторгнення країни-агресора в Україну не минуло безслідно і для малого бізнесу Російської Федерації. У березні та квітні 2022 року на території Росії зареєстровано понад 60 тис. справ про банкрутство.