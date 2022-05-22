Травень, 21 в 23:25

У російський санкційний “чорний список” потрапило щонайменше п’ятеро громадян США, які вже померли. Однак для них продовжує діяти заборона на в’їзд до РФ.

Про це свідчить список, який оприлюднило Міністерство закордонних справ Росії.

Водночас російський уряд знає про їхню смерть, але вважає за необхідне зберегти щодо них санкційний режим. Серед 963 підсанкційних американців навпроти п’яти людей стоїть позначка “помер”.

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МЗС РФ в офіційному поясненні наголосило, що них діє заборона в’їзду у країну на постійній основі.

Зазначимо, що в’їзд заборонений екссенатору Джону Маккейну (помер у 2018 році), ексконгресвумен Елсі Гастінгс (померла у 2021 році), колишній першій заступниці директора ЦРУ Меліссі Дриско, екссудді Стівену О’Нілу, колишньому військовослужбовцю США Джеремі Сівітсу.

Також до “чорного списку” потрапили президент США Джо Байден та його син Гантер, віцепрезидент США Камала Гарріс, держсекретар Ентоні Блінкен, колишній прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі, творець найбільшої у світі соцмережі Facebook Марк Цукерберг, колишній кандидат у президенти США від Республіканської партії Мітт Ромні, директор ФБР Крістофер Рей.

Окрім представників влади, тепер назавжди заборонено в’їжджати в Росію американському кіноактору та режисеру Моргану Фрімену.

Так, у Росії вважають, що влада США та інші відомі особи розпалюють русофобію, через що вони потрапили у санкційний список.

Крім того, нещодавно Росія запровадила персональні санкції щодо керівництва Великої Британії. В’їзд у РФ заборонили прем’єр-міністру Борису Джонсону, міністру юстиції Домініку Раабу, главі МЗС Елізабет Трасс, міністру оборони Бену Воллесу й колишньому прем’єр-міністру Терезі Мей.