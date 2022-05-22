Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Рублі перетворилися на фантики: окупанти скаржаться на сильну девальвацію

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Рублі перетворилися на фантики: окупанти скаржаться на сильну девальвацію
Фото: Depositphotos

Російські окупанти скаржаться, що їхні національні гроші – рубль – через сильну девальвацію перетворюється на “фантики”.

Про це йдеться у перехопленні телефонного дзвінка, яке опублікувала СБУ.

Так, на аудіо один чоловік розповідає іншому що купив собі автівку 2012 року і дуже задоволений покупкою. А на запитання від співрозмовника, чому ж краще не купив квартиру, відповів, що у них в Астрахані однокімнатна квартира коштує 4 млн рублів.

Зараз дивляться

Тобто через сильну девальвацію 3 млн рублів виплати за поранення не вистачає навіть на однокімнатну квартиру.

– Старшина каже, що ще одне поранення і якраз на квартиру вистачить, – сміється окупант.

Раніше СБУ повідомляло, що російські загарбники прострілюють собі ноги, щоб не брати участі в повномасштабній війні на території України.

Джерело: СБУ
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка