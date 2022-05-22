Травень, 22 в 10:57

Російські окупанти скаржаться, що їхні національні гроші – рубль – через сильну девальвацію перетворюється на “фантики”.

Про це йдеться у перехопленні телефонного дзвінка, яке опублікувала СБУ.

Так, на аудіо один чоловік розповідає іншому що купив собі автівку 2012 року і дуже задоволений покупкою. А на запитання від співрозмовника, чому ж краще не купив квартиру, відповів, що у них в Астрахані однокімнатна квартира коштує 4 млн рублів.

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Тобто через сильну девальвацію 3 млн рублів виплати за поранення не вистачає навіть на однокімнатну квартиру.

– Старшина каже, що ще одне поранення і якраз на квартиру вистачить, – сміється окупант.

Раніше СБУ повідомляло, що російські загарбники прострілюють собі ноги, щоб не брати участі в повномасштабній війні на території України.