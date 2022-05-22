Воювали у складі російських ПВК: у Білорусі ховають військових, ліквідованих в Україні

Травень, 22 в 18:06

Українська розвідка викрила факти участі білоруських військових у війні проти України. Для цього вони були змушені підписувати контракти з російськими ПВК (приватними військовими кампаніями).

За даними ГУР Міноборони України, у кількох населених пунктах Білорусі вже пройшли похорони військових, які загинули в Україні.

– Жалобні заходи за загиблим солдатом-контрактником пройшли в місті Мар’їна гірка Мінської області (базується 5 окрема бригада спеціального призначення). В Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група) ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника, – повідомляє українська розвідка.

Зазначається, що серед білоруських військових участь у війні проти України – непопулярна.

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Більше того, жодних фактів проведення антиукраїнської агітації та пропагандистських заходів виявлено не було.

Головною причиною, чому окремі білоруські військовослужбовці йдуть на війну проти України – фінансове заохочення. Водночас, після низки похорон та звісток про “зниклих безвісти” кількість охочих зменшилась.