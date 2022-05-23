Україна закликала до повного ембарго на торгівлю з Росією – Свириденко

Травень, 23 в 17:32

Повністю заборонити імпорт та експорт, припинити будь-які форми економічної співпраці з Росією – це те, до чого зараз закликає Україна, заявила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Про це вона сказала на панельній дискусії Економічна зброя: використання та ефективність санкцій на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

– Санкції, які були запроваджені ЄС і США у 2014 та у 2021 роках щодо РФ, не завадили Росії вторгнутися в Україну три місяці тому. Чому це сталося? Санкції не торкнулися найважливіших товарів – нафти і газу, тож фактично не зашкодили економічному потенціалу агресора. Обмеження щодо Росії були введені недостатньо швидко і не всіма країнами, – наголосила перша віцепрем’єрка.

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А відтак має бути прийнятий потужний санкційний пакет, який впровадить повне ембарго на нафту та газ. Росія повинна бути повністю відключена від SWIFT, підкреслила вона.

– Україна, за прогнозами, втратить понад 30% ВВП. Наші морські порти заблоковані. Нам потрібна допомога світу, щоб їх розблокувати. Коли світ не вчить уроки історії – історія повторюється знову. Політика умиротворення та поступок не спрацювала з Путіним так само, як свого часу не спрацювала з Гітлером, – сказала Свириденко.

На її думку, жорсткі санкції проти Росії потрібно запровадити якнайшвидше.

Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що для збалансування довоєнних обсягів експорту заплановано в найближчий рік створити додаткові залізничні термінали на стиках із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.