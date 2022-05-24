Патрушев заявив, що Росія “не обмежує себе термінами” у війні проти України

Травень, 24 в 18:07

У Росії заявили, що Кремль “не женеться за термінами” у повномасштабній війні проти України. Про це в інтерв’ю російському виданню Аргументи та Факти заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Зокрема, він сказав, що Росія не обмежує себе термінами у війні проти України і що країни НАТО нібито “зацікавлені у затяжній війні”.

А інший представник злочинної влади Кремля – голова Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито умисно уповільнює темпи наступу в Україні, щоб “уникнути жертв серед мирного населення та надати можливість людям евакуюватися”.

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Під час виступу на засіданні міністрів оборони ОДКБ Шойгу збрехав, що російські загарбники оголошують режими тиші для виходу мирних мешканців та створюють гуманітарні коридори.

21 травня очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що лише Україна може вирішувати, коли та як закінчиться повномасштабна війна, яку розв’язала Росія.

На думку західних урядів і приватних аналітиків, Москві не вдалося досягти своєї початкової мети – блискавичного удару по Києву, щоб повалити український уряд. Путінський “план Б” — потужний успішний наступ на сході та південному сході — теж провалився. Видання Wall Street Journal навело п’ять сценаріїв закінчення війни в Україні та їхню ймовірність.

Що стосується секретаря Ради безпеки Росії, то колишній глава британського Mi6 Річард Дірлав заявив, що саме Патрушев – можливий наступник російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, теперішній президент РФ навряд чи доживе до 2023 року.

На його думку, Путін може піти з посади до кінця року не через війну з Україною. Причина – у його стані здоров’я.