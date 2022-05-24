Травень, 24 в 11:10

Моряки Каспійської флотилії РФ відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У розвідці наголошують, що РФ через міжнародні санкції не має змоги обслуговувати та ремонтувати навігаційне та дизельне обладнання своїх кораблів.

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Проте щоб якось забезпечити плавучість деяких кораблів, зокрема й тих, які несуть крилаті ракети, замість оригінальних блоків встановлюють агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною.

– Командування Каспійської флотилії, побоюючись перевірок та звинувачень у розкраданні коштів, віддало розпорядження всіляко приховувати факти небоєздатності корабельного складу, – повідомляють у ГУР Міноборони.

Винним у витоку такої інформації погрожують обвинуваченнями у державній зраді та тюремним ув’язненням до 15 років.

В українській розвідці наголошують, що моряки 106 бригади надводних кораблів Каспійської флотилії Південного військового округу РФ, які беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів.

Російські військові вирішили таємно написати колективні листи президенту Володимиру Путіну та міністру оборони Сергію Шойгу, в яких розкрити всі фінансові махінації командування.

Крім того, воєнна розвідка України оприлюднила список військовослужбовців 106 бригади надводних кораблів (в/ч 40153 м. Каспійськ) та нагадує, що всіх воєнних злочинців притягнуть до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що у Південній бухті Севастополя біля причалів стоять два підводні човни проєкту Варшав’янка, що становить третину підводних човнів Чорноморського флоту Росії.