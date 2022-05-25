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Факти / Світ / Росія

Армія Білорусі планує розпочати маневри на кордоні з Україною та Польщею

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Армія Білорусі планує розпочати маневри на кордоні з Україною та Польщею
Фото: Depositphotos

На кордоні Білорусі та Волинської області очікується проведення військових маневрів. Участь у “дійстві” візьмуть сили спецоперацій Білорусі, а також авіація.

Інформацію про білоруські маневри на кордоні з Україною підтвердив голова виконкому Бреста Олександр Рогачук. Він назвав маневри “черговим етапом перевірки сил реагування”.

– У межах виконання поставлених завдань пройде відпрацювання дій десантних підрозділів у міських умовах із подоланням водної перешкоди, – зазначив Олександр Рогачук.

Після виконання етапу в міських умовах десантні підрозділи вирушать на полігон Брестський для вирішення подальших завдань.

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Зазначимо, що полігон Брестський розташовано майже за 40 км до українського кордону та близько 30 км – до кордону з Польщею.

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