Путін збирається роздавати паспорти РФ на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя

Травень, 25 в 14:18

Російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощене надання громадянства Росії для мешканців Херсонської та Запорізької областей України.

Документ із підписом Путіна опублікований на офіційному порталі правової інформації. Указ набирає чинності з дня підписання.

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Фактично, цей крок головного кремлівського злочинця означає примусову паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій України російськими військовими та бойовиками проросійських квазіформувань.

У 2019 році в Росії видали указ про незаконну спрощену видачу громадянства мешканцям самопроголошених республік на території Донецької та Луганської областей. За кілька років дії цього “закону” Росія роздала на Донбасі майже 1 млн паспортів.

З часу повномасштабного вторгнення РФ на територію України рашисти окупували майже всю Херсонську область та більшу частину Запорізької. У перші місяці окупації мешканці виходили на багатотисячні акції протесту, які розганяли окупанти. Згодом місцевих активістів почали затримувати, проводити обшуки та “бесіди”.

Окупаційна влада поставила там своє ручне керівництво, запроваджує рубль, та переводить навчання на російські підручники.

В середині березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про кримінальну відповідальність для осіб, які співпрацюють з Росією. Загалом їх було два, на яких викладені основні положення.