Понад 1 тис. компаній згорнули свою діяльність в РФ та припинили інвестиції – KSE

Травень, 26 в 14:05

Компаній, які скоротили поточні операції у Росії та призупинили нові інвестиції, налічується 430 (+8 за тиждень), а 1 033 (+16 за тиждень) – згорнули російські операції. Водночас продовжують свою діяльність у Росії наразі 582 компанії (+2 за тиждень).

Загалом 1 463 іноземних компаній із 73 країн та 55 галузей скоротили, призупинили або припинили діяльність в Росії:

компанії, які оголосили про повний вихід із Росії, станом на 22 травня мали $32 млрд річного доходу та $19 млрд капіталу;

компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали річний дохід у розмірі $63,8 млрд і $34,9 млрд капіталу.

Лише топ-10 компаній – найбільших платників податків – сплачували $13,7 млрд податків на рік.

Зараз дивляться

Наведена нижче таблиця базується на даних, доступних для близько топ-400 публічних компаній, що працюють або працювали в РФ:

Якщо з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини березня, то протягом останнього місяця співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється.

Але за цей час ми бачимо зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ. Тим не менше, більше половини (50,4%) компаній вже заявили про вихід з ринку РФ, хоча 28,6% все ще залишаються присутніми в країні.

Дії компаній в секторальному розрізі і у розрізі країн наведені у цих графіках.

З першого тижня березня 2022 року компанії, що надають професійні послуги, такі як аудит, консалтинг та юридичні послуги, почали заявляти про свій вихід з РФ. Загалом база KSE налічує 48 компаній, які повністю або частково залишили ринок. Серед них:

аудиторські компанії PwC, KPMG, Ernst & Young, Deloitte, Grant Thornton;

консалтингові компанії: Accenture, Mckinsey, BCG, Kearney, Oliver Wyman;

юридичні компанії: Baker McKenzie, Allen & Overy, Clifford Chance, Freshfields, Dentons, DLA Piper, Norton Rose Fulbright, Hogan Lovells and White & Case.

Таким рішенням не стали на заваді тісні стосунки окремих компаній з російським урядом. За інформацією телеканалу NBC, консалтингова компанія McKinsey консультувала одночасно Ростех та Пентагон. Юридичний гігант Baker McKenzie, що був на ринку Росії більше 30 років, захищав інтереси Газпрому, ВТБ та Ростеху. Саме Ростех постачає російській армії ракети, які летять в українські міста.

Більшість компаній анонсували розрив юридичних зв’язків зі своїми російськими офісами, які стали новими незалежними фірмами, а також переміщали своїх співробітників за кордон. Для деяких фірм зв’язки між офісами компаній в СНД були дуже міцними, а офіси в Росії – головними для всього регіону.

У травні 2022 року санкції, запроваджені урядами Великої Британії та США, з одного боку, формалізували вихід компаній, з іншого – його прискорили. Ці країни заборонили експорт бухгалтерських, аудиторських та PR послуг. Відтак російські компанії не зможуть отримувати кращий світовий досвід для розвитку бізнесу та відмивання своєї репутації.

Юридичні послуги поки що під санкції не потрапили. Хоча до 24 лютого в Москві працювало понад 20 міжнародних юридичних фірм, вже у квітні мало хто з них залишився. Російських клієнтів продовжують обслуговувати одиничні компанії, попри закриття офісів. Серед них: Latham & Watkins, White & Case і Debevoise & Plimpton, але й ці компанії роблять запити до судів про відмову представляти інтереси російських компаній.

Поки юридичні компанії під санкції не потрапили, але зазначається, що США постійно переглядають охоплення санкцій, обговорюючи їх із урядом Великої Британії.

На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проєкт, який отримав назву Самосанкції, спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність.

Для підготовки бази даних були використані ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. KSE збирає щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку, та обмежують або припиняють свою діяльність.