Травень, 27 в 22:45

Неподалік столиці Литви відбувся саміт, де противники сучасної російської політики та особисто президента РФ Володимира Путіна обговорили плани щодо “депутинізації” Росії.

Про це пише німецьке видання Bild.

За даними видання, учасники саміту обговорювали варіанти остаточного припинення путінського режиму, що триває майже 23 роки.

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– Путін веде війну не лише проти України, він веде війну проти російського народу, – заявив колишній російський урядовець.

Видання зазначає, що імена та посади учасників саміту є конфіденційними. На самій зустрічі були присутні близько 70 гостей, серед яких були колишні провідні політики, експерти, журналісти та правозахисники, зокрема росіяни, які живуть за кордоном.

Усі вони мають чітку думку: “Путін приніс путінізм до Росії, як Гітлер зробив фашизм прийнятним у Німеччині”, пише видання, цитуючи одного з учасників саміту.

Учасники зустрічі також обговорили три варіанти “депутинізації” Росії.

1. Перший і найоптимістичніший сценарій: “Росія стане однією великою Україною”. Тріщини в режимі призводять до кінця нинішнього режиму, проводяться демократичні вибори, і Росія розвивається за українським зразком. Але це дуже малоймовірно.

2. Сценарій другий: Путіна скидають його генерали в армії та спецслужбах, і на зміну нинішньому режиму приходить новий, більш-менш войовничий. Присутні також бачать у цьому можливість для Росії.

– Будь-які зміни – це крок уперед у нинішній ситуації, – сказав один із учасників, знизавши плечима.

3. Жахливий сценарій: “повстання знизу”. Якщо “неосвічені маси” повстануть проти режиму через страх, розпач і злиднів, то виникнуть умови, подібні до військових, вуличні бої у всіх містах і розпад Росії на безліч республік.

Як пише видання, лише в одному учасники саміту сходяться на думці: Путін залишить Кремль ногами вперед.

При цьому у Литві не вірять, що багаторічний диктатор піде у відставку після десятиліть перебування при владі, зазначає Bild. Навпаки, він завзято боротиметься, як це робить зараз в Україні, але врешті-решт втратить усе.