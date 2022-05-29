Травень, 29 в 9:36

Джерела у російській розвідці повідомляють, що лікарі дають президенту Володимиру Путіну максимум три роки життя.

Про це пише британське видання Mirror.

Офіцер ФСБ сказав, що у 69-річного Путіна важка форма раку, що швидко прогресує, і йому залишилося не більше двох-трьох років.

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За словами джерела, через хворобу Путін також втрачає зір.

– Нам кажуть, що він страждає від головного болю. А коли він з’являється по телевізору, йому на паперах пишуть величезними літерами те, що він має говорити. Букви настільки великі, що на кожній сторінці може поміститися лише кілька речень. Його зір серйозно погіршується. Путіну доводиться мружити очі навіть на величезні літери, — каже співробітник ФСБ.

Крім того, російський президент страждає від тремору кінцівок.

Минулого тижня Путін зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Сочі. Камери зафіксували, як Путін дивно викручував ноги, поки сідав за стіл для переговорів.

Раніше голова української розвідки Кирило Буданов також говорив, що президент РФ має кілька серйозних захворювань, одне з яких — рак.

А ще Путін наводить страх на персонал різкими змінами настрою.

– Він не носитиме окуляри, бо це було б ознакою слабкості… Тепер у нього трапляються спалахи неконтрольованої люті. Він зовсім збожеволів і майже нікому не довіряє, – зазначає джерело.

Минулого тижня з посиланням на джерела в Кремлі стверджувалося, що 14 днів тому Путін успішно переніс операцію з видалення раку.

Колишній співробітник британської розвідки МІ6 у Росії Крістофер Стіл заявив, що Путін не може проводити зустрічі без перерв на лікування – його постійно супроводжує команда лікарів.

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Найближчі до Путіна шпигуни активно говорять про його наступника і виборюють контроль над переданням влади.

Фаворитом є Олексій Дьомін, 49 років, губернатор Тульської області Підмосков’я. Колись той очолював охорону президента і стверджував, що врятував Путіна від ведмедя.

Серед кандидатів і губернатор Астрахані, колишній шпигун Ігор Бабушкін, 52 роки, а також міністр сільського господарства Дмитро Патрушев, 44 роки. Він син друга Путіна Миколи Патрушева, колишнього голови ФСБ, який зараз очолює Раду безпеки Росії.