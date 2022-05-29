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Факти / Світ / Росія

РФ використовує глобальну продовольчу безпеку в політичних цілях – британська розвідка

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Санкції проти РФ
Фото: Dreamstime

У британській розвідці запевняють, що Росія готова використати глобальну продовольчу безпеку у своїх політичних цілях, щоб потім у разі чого у всіх невдачах звинуватити Захід.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Так, 25 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Росія готова надати гуманітарний коридор для суден, що перевозять продовольство через Чорне море, в обмін на скасування санкцій.

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У Кремлі також попросили Україну розмінувати територію навколо Одеського порту, щоби дозволити прохід суден.

У британській розвідці впевнені, що прохання Руденка щодо розмінування відповідає основному принципу сучасної російської стратегії: представлення альтернативних наративів, хай і непереконливих, аби ускладнити розуміння аудиторії.

Україна встановила морські міни тільки через реальну загрозу висадки російського десанту, що зберігається.

– Росія продемонструвала, чи готова вона використовувати глобальну продовольчу безпеку у своїх політичних цілях, а потім уявити себе розумним гравцем та звинуватити Захід у всіх невдачах, – зазначають у розвідці.

Тому всілякі спроби Росії домогтися послаблення міжнародних санкцій свідчать про дієвість цих санкцій проти кремлівського режиму.

Раніше представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США відкидають пропозиції Росії щодо скасування санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія заблокувала в українських портах 22 млн тонн зерна.

Джерело: Міноборони Великої Британії

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