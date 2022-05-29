Росія може розпочати газовий шантаж Європи, важливо показати силу західного світу – Єрмак

Травень, 29 в 19:12

Крім продовольчої кризи, після настання холодної погоди країна-агресор Росія може розпочати газовий шантаж Європи. Саме тому необхідно продемонструвати силу та єдність західних країн.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що така ймовірність існує. За його словами, Кремль зараз прагне обміняти розблокування українських портів на зменшення санкцій проти країни-агресора Росії.

– Не можна виключати, що Росія, окрім продовольчої кризи, з настанням холодів розпочне газовий шантаж Європи. Враховуючи те, що зараз Кремль хоче обміняти розблокування українських портів на зняття санкцій, можна розуміти кінцеву мету Москви, – вважає Андрій Єрмак.

На думку глави Офісу президента, саме тому зараз важливо показати силу та єдність західного світу. Сильною спільною відповіддю може стати економічна підтримка України, ембарго на російську нафту та додаткові санкції проти агресора.

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