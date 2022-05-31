Російські полковники “поливають брудом” керівництво армії РФ: журналісти оприлюднили запис

Травень, 31 в 10:31

Журналісти Схем отримали від розвідувального органу України аудіозаписи, які раніше не потрапляли у публічний простір. На записах російські полковники обговорюють та “поливають брудом” керівників, які корегують повномасштабну збройну агресію Росії проти України.

За допомогою отриманої інформації вдалося ідентифікувати співрозмовників та підтвердити автентичність записів. Один зі співрозмовників – російський полковник Максим Власов з позивним Югра, який віддавав накази про обстріли Маріуполя з Градів у 2015 році. Тоді загинуло 30 мирних жителів, понад сотня людей дістали поранень. З 2018 року його розшукують українські правоохоронці.

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Другий чоловік – це військовий медик Віталій Ковтун, родом із Вінницької області, який має родичів на території України. Він же закликав обстрілювати мирних жителів. Полковник працює у Наро-Фомінському військовому госпіталі у Росії та має багато нагород.

За даними його соціальних мереж, чоловік вважає, що російські війська можуть “за звичкою” взяти Берлін, підтримує ідею так званої федералізації України, а також “вважає класним” те, що відбувається у фільтраційних таборах на території Маріуполя.

Під час розмови військові дають характеристику і відповідальному за командування російськими військами у повномасштабній війні з Україною – 60-річному генералу армії РФ Олександру Дворнікову. Українські розвідники називають його воєнним злочинцем.

Співрозмовники висловлюють незадоволення роботою командувача військами Східного округу РФ Олександра Чайка та інших командирів. Російський військовий Ковтун говорить з Власовим про обстріли цивільних жителів та називає президента РФ Володимира Путіна лайливими словами.

Журналісти зв’язалися із Ковтуном та включили йому фрагменти записів. Його запитали про те, чи готовий він відкрито заявити про свою позицію щодо керівництва армії РФ, на що той відповів, що не готовий та не має такого бажання.