Єврорада закликала РФ зняти блокаду з портів України для експорту продовольства

Травень, 31 в 20:38

Європейська Рада закликає Росію припинити атаки на транспортну інфраструктуру в Україні та зняти блокаду українських портів у Чорному морі, дозволивши експорт продовольства безпосередньо з Одеси. Про це йдеться у висновках Євроради за підсумками саміту у Брюсселі 30-31 травня.

Лідери ЄС також засудили знищення та незаконне привласнення Росією сільгоспвиробництва в Україні, що впливає на глобальну продовольчу безпеку.

– Європейський Союз вживає активних заходів щодо сприяння українському аграрному експорту та підтримці аграрного сектору України з урахуванням сезону 2022 року. У зв’язку з цим Єврорада пропонує державам-членам прискорити роботу над Шляхами солідарності, запропонованими Комісією, та сприяти експорту з України різними наземними маршрутами та через порти ЄС, – йдеться у спільній заяві.

Пізно увечері у понеділок, 30 травня, лідери ЄС досягли згоди щодо ембарго на російську нафту у шостому пакеті санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення її військ на територію України.

Зараз дивляться

Інші обмеження у шостому пакеті передбачають: відключення Сбербанку від SWIFT, блокування трансляції трьох кремлівських каналів у ЄС та розширення списку підсанкційних осіб.

Джерело: European Council