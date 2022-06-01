Російська армія повторює на Сході України помилки, здійснені на початку війни – NYT

Червень, 01 в 12:12

Збиті та деморалізовані після трьох місяців повномасштабної війни російські війська роблять ті ж самі помилки під час спроб захопити східні області України, які змусили ворожу армію відмовитися від наміру окупувати всю територію нашої держави. Про це анонімно розповіли високопоставлені американські чиновники з Пентагону.

За даними іноземних видань, російські військові виснажуються, тому їхня загальна бойова сила зменшилась приблизно на 20%. Після повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 1 тис. танків.

Президент Росії Володимир Путін у квітні призначив нового командувача, генерала Олександра Васильовича Дворнікова. Це свідчить про те, що початковий план російської війни проти України провалився, переконаний він.

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Після призначення російський генерал Дворніков роз’єднав координацію атак повітряних та сухопутних підрозділів армії РФ. Російські льотчики перетинають кордон України, щоб завдати ракетних ударів, а потім намагаються швидко повернутися у повітряний простір РФ. Внаслідок цього Росія не має жодної переваги у небі.

Росія намагалась шість тижнів захопити Харків. Російська армія на короткий час змогла частково окупувати Харківську область, проте Збройні сили України здійснили успішну контратаку, витіснивши ворожі війська майже до кордонів Росії.