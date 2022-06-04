Вбіг із каністрою бензину: у Комсомольську-на-Амурі чоловік підпалив будівлю Росгвардії
У Росії в місті Комсомольськ-на-Амурі сталася пожежа у будівлі Росгвардії. Російські ЗМІ з посиланням на слова очевидців повідомляють, що чоловік, який підпалив будівлю, втік з місця події.
До приміщення силового відомства він забіг із каністрою бензину, розлив його і підпалив. Потім, швидко вискочивши з будівлі, втік.
ЗМІ повідомляють, що співробітники пожежної охорони швидко впоралися з вогнем. Завдяки цьому ніхто не постраждав. Збитки уточнюються, поліція розшукує палія.
Це вже не перший підпал силового відомства в РФ. Так, вночі 15 травня в Росії у місті Волгоград невідомі підпалили військкомат.
Коли вогонь загасили, поліцейські знайшли в приміщенні розбиту пляшку зі шматком тканини і пластикову пляшку біля будівлі.
Джерело: Октагон. Медіа