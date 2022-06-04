Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Вбіг із каністрою бензину: у Комсомольську-на-Амурі чоловік підпалив будівлю Росгвардії

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Вбіг із каністрою бензину: у Комсомольську-на-Амурі чоловік підпалив будівлю Росгвардії

У Росії в місті Комсомольськ-на-Амурі сталася пожежа у будівлі Росгвардії. Російські ЗМІ з посиланням на слова очевидців повідомляють, що чоловік, який підпалив будівлю, втік з місця події.

До приміщення силового відомства він забіг із каністрою бензину, розлив його і підпалив. Потім, швидко вискочивши з будівлі, втік.

ЗМІ повідомляють, що співробітники пожежної охорони швидко впоралися з вогнем. Завдяки цьому ніхто не постраждав. Збитки уточнюються, поліція розшукує палія.

Зараз дивляться

Це вже не перший підпал силового відомства в РФ.  Так, вночі 15 травня в Росії у місті Волгоград невідомі підпалили військкомат.

Коли вогонь загасили, поліцейські знайшли в приміщенні розбиту пляшку зі шматком тканини і пластикову пляшку біля будівлі.

Джерело: Октагон. Медіа

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка