Червень, 04 в 12:26

У Росії в місті Комсомольськ-на-Амурі сталася пожежа у будівлі Росгвардії. Російські ЗМІ з посиланням на слова очевидців повідомляють, що чоловік, який підпалив будівлю, втік з місця події.

До приміщення силового відомства він забіг із каністрою бензину, розлив його і підпалив. Потім, швидко вискочивши з будівлі, втік.

ЗМІ повідомляють, що співробітники пожежної охорони швидко впоралися з вогнем. Завдяки цьому ніхто не постраждав. Збитки уточнюються, поліція розшукує палія.

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Це вже не перший підпал силового відомства в РФ. Так, вночі 15 травня в Росії у місті Волгоград невідомі підпалили військкомат.

Коли вогонь загасили, поліцейські знайшли в приміщенні розбиту пляшку зі шматком тканини і пластикову пляшку біля будівлі.

Джерело: Октагон. Медіа