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Факти / Світ / Росія

“Інвалідам сказали, що придатні всі”: мама окупанта про “мобілізацію” в РФ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
російські танки
Фото: Depositphotos

В перехопленій розмові українською розвідкою мама російського окупанта розповідає сину новини, які розповсюджуються серед родичів відправлених в Україну російських військових.

— Там від 15-ї (бригади, – Ред.) від пацанів, що були на дислокації, 20% живих залишилось і повно зниклих безвісти. Загалом – страшно все. Від 31-ї бригади 100 людей залишилось, – каже вона.

Жінка пояснює синові, чому ротація, яку обіцяли провести ще 23 травня, так і не відбулася. За її словами, навіть людям з обмеженими можливостями сказали, що вони придатні до служби.

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— Людей не набрали. Інвалідам сказали 13 числа – вони придатні всі. Поставили, щоб вони всі в розташуванні частини були, – додає вона.

Наприкінці розмови мама розповідає сину новину, почуту від знайомої, про те, що російські офіцери самі здають своїх солдатів.

У ще одній перехопленій розмові російський окупант розповів матері про порядки в російській армії, яка воює в Україні.

Військовий РФ розповів про масове мародерство, що стало звичним явищем, та зґвалтування неповнолітньої дівчини російськими військовими злочинцями.

Джерело: ГУР

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