“Інвалідам сказали, що придатні всі”: мама окупанта про “мобілізацію” в РФ
В перехопленій розмові українською розвідкою мама російського окупанта розповідає сину новини, які розповсюджуються серед родичів відправлених в Україну російських військових.
— Там від 15-ї (бригади, – Ред.) від пацанів, що були на дислокації, 20% живих залишилось і повно зниклих безвісти. Загалом – страшно все. Від 31-ї бригади 100 людей залишилось, – каже вона.
Жінка пояснює синові, чому ротація, яку обіцяли провести ще 23 травня, так і не відбулася. За її словами, навіть людям з обмеженими можливостями сказали, що вони придатні до служби.
— Людей не набрали. Інвалідам сказали 13 числа – вони придатні всі. Поставили, щоб вони всі в розташуванні частини були, – додає вона.
Наприкінці розмови мама розповідає сину новину, почуту від знайомої, про те, що російські офіцери самі здають своїх солдатів.
У ще одній перехопленій розмові російський окупант розповів матері про порядки в російській армії, яка воює в Україні.
Військовий РФ розповів про масове мародерство, що стало звичним явищем, та зґвалтування неповнолітньої дівчини російськими військовими злочинцями.
Джерело: ГУР