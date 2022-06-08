Червень, 08 в 19:43

Російському президенту Володимиру Путіну залишилось при владі від трьох до шести місяців.

З такою оцінкою виступив колишній офіцер британської розвідки Крістофер Стіл в ефірі програми World at One на BBC Radio 4.

Британський ексофіцер каже, що “не бачить” президента Росії Володимира Путіна при владі “через три-шість місяців”.

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Крістофер Стіл заявив, що коли західні санкції проти Росії, зокрема енергетичні, почнуть діяти повною мірою, для Володимира Путіна настануть скрутні часи і він буде знаходитись при владі “лічені дні”, пише BBC.

Крім того, він вказав, що часові рамки Путіна обмежені, бо є “ознаки того, що здоров’я (Путіна, – Ред.) погіршується”.

На його думку, якщо джерела в США та Британії мають рацію, то, за його словами, президент РФ протягом цього часу може стати “недієздатним”.

Здоров’я Путіна

Наявність хвороб у президента Росії Володимира Путіна почали активно обговорюватись після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як приклад, російське медіа Проект опублікувало розслідування, згідно з яким президент РФ тісно взаємодіє з лікарями, а точніше – з онкологами.

Згодом про наявність раку у Володимира Путіна розповів режисер Олівер Стоун, який у минулому тісно контактував з Володимиром Путіним, коли знімав про нього багатосерійне інтерв’ю.

Крім того, американське видання NewsWeek на початку червня оприлюднило матеріал, в якому, спираючись на дані американської розвідки, вказується, що Володимир Путін протягом квітня пройшов терапевтичний курс від онкологічного захворювання на пізній стадії.

Водночас існує думка, що тема погіршеного здоров’я Путіна може бути вигідна Кремлю, оскільки це начебто послабить санкційний тиск на Росію, коли всі будуть очікувати, що Володимир Путін залишить посаду президента РФ природнім шляхом.