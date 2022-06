Вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну зведе нанівець 15 років економічного зростання в Росії.

З таким прогнозом виступив Інститут міжнародних фінансів, який об’єднує представників світових фінансових фірм, пишуть агенції Reuters та Business Insider.

Група фінансистів наголошує на наслідках вторгнення в Україну, які сильно вдарять по фінансах Росії. За оцінками експертів, збитки можуть призвести до того, що економіка повернеться приблизно до рівня 2007 року.

Експерти наводять три основні фактори, що призведуть до таких наслідків:

За оцінкою фінансистів, російська економіка скоротиться на 15% у 2022 році та ще на 3% у 2023 році.

В Інституті також заявили, що ситуація може стати ще гіршою для Росії залежно від того, як швидко країни Європи виконають свій план щодо припинення споживання російської нафти та газу.

