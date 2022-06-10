Червень, 09 в 21:17

Вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну зведе нанівець 15 років економічного зростання в Росії.

З таким прогнозом виступив Інститут міжнародних фінансів, який об’єднує представників світових фінансових фірм, пишуть агенції Reuters та Business Insider.

Група фінансистів наголошує на наслідках вторгнення в Україну, які сильно вдарять по фінансах Росії. За оцінками експертів, збитки можуть призвести до того, що економіка повернеться приблизно до рівня 2007 року.

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Експерти наводять три основні фактори, що призведуть до таких наслідків:

Відхід підприємств із Росії та звільнення працівників;

Обвал експорту через санкції;

Талановиті росіяни їдуть із країни.

За оцінкою фінансистів, російська економіка скоротиться на 15% у 2022 році та ще на 3% у 2023 році.

В Інституті також заявили, що ситуація може стати ще гіршою для Росії залежно від того, як швидко країни Європи виконають свій план щодо припинення споживання російської нафти та газу.

In a new white paper, we dive into recent efforts around #Russia #sanctions, looking in detail at impact of international financial-sector sanctions and restrictions on energy exports, as well as multinational companies’ exiting of the Russian market. ????: https://t.co/M7EZ5tVoO0 pic.twitter.com/y7xDu2XVpL — IIF (@IIF) June 8, 2022

Раніше Європейський Союз погодився припинити близько 90% імпорту російської нафти до кінця року, але заявив, що обмеження імпорту природного газу з Росії займе набагато більше часу.

Росія стоїть на порозі історичного дефолту за боргами, оскільки після відключення від фінансової системи вона стикається з дедалі більшими труднощами у виплатах своїм іноземним кредиторам. Внутрішній контроль за рухом капіталу зміцнив її валюту, але через зниження попиту на енергоносії у багатьох регіонах світу їй доводиться пропонувати паливо із величезними знижками, особливо сиру нафту.

У доповіді Інституту визнається, що російські надходження від імпорту фактично збільшилися після вторгнення, переважно завдяки зростанню цін на енергоносії.

Проте експерти фонду вважають, що Росія відчує лише короткочасну вигоду від цього явища, а подальша ізоляція від західних ринків буде значнішою та підірве її економіку.

Інститут прогнозує, що у 2022 році валове накопичення основного капіталу в Росії скоротиться на 25%, імпорт – на 28%, а експорт – на 25%.

– Попри значні кроки, зроблені з кінця лютого, ми ще далекі від піку ескалації, – йдеться у доповіді фінансистів.

При цьому додаткові заходи, наприклад, пов’язані з фінансовою системою та ключовими видами російського експорту (та імпорту), можливі й можуть призвести до драматичних наслідків для російської економіки, а також спроможності уряду РФ продовжувати військові дії в Україні.

При цьому витрати від таких дій можуть бути значними для країн, що вводять санкції, зазначається в доповіді.