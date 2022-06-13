Червень, 12 в 21:08

У ЦПД попередили, що керівництво Росії поширює фейки про “День РФ”, щоб надати видимості його значущості та історичної ваги.

Зокрема, як повідомляється, у день ухвалення Декларації про державний суверенітет Росії поширюються історичні, мілітаристські та пропагандистські наративи щодо колишніх звершень “тисячолітньої історії”.

Серед них ЦПД згадав пост МЗС РФ, який як привітання розмістив наратив “ми ввічливо просили не розширюватися на схід”.

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Також Путін заявив, що “пишається звершеннями та ратними перемогами своїх предків, хто у битвах утверджував гідну роль Росії у світі”.

– Але тут слід нагадати: “триколор” запровадили за царя Петра I для обману морської охорони балтійських портів. “Двоголового орла” вкрали у Візантії для підтвердження тези “Москва – третій Рим”. Назва “Русь” викрали у 1721 році, тоді ж Петро I проголосив державу “російською імперією”, а себе – імператором, – йдеться в повідомленні ЦДП.

Також там нагадали, що 300 років формального існування Росії на карті “є лише ланцюжком фейків і жорстокою імперською агресією”.