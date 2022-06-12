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Бажаємо програти у війні проти України: у Латвії “привітали” окупантів із днем Росії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Бажаємо програти у війні проти України: у Латвії “привітали” окупантів із днем Росії
Фото: Depositphotos

Очільник Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс “привітав” Російську Федерацію з днем Росії та побажав поразки у злочинній війні проти України.

Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

А ще Едгарс Рінкевичс побажав росіянам збудувати демократичну країну.

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– Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави, – написав він.

12 червня 1990 року у Москві ухвалили декларацію про державний суверенітет РФ. З 1992 року росіяни святкують день Росії.

Раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про повну підтримку Путіна у його війні проти України.

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