Бажаємо програти у війні проти України: у Латвії “привітали” окупантів із днем Росії
Очільник Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс “привітав” Російську Федерацію з днем Росії та побажав поразки у злочинній війні проти України.
Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.
А ще Едгарс Рінкевичс побажав росіянам збудувати демократичну країну.
– Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави, – написав він.
Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства #ДеньРоссии2022 ????????
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 12, 2022
12 червня 1990 року у Москві ухвалили декларацію про державний суверенітет РФ. З 1992 року росіяни святкують день Росії.
Раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про повну підтримку Путіна у його війні проти України.