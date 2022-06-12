Кремль тримає громадян у темряві щодо звірств в Україні: Блінкен звернувся до росіян в День РФ
Російський уряд намагається тримати своїх громадян у темряві щодо звірств, які він чинить проти народу України.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в День Росії 12 червня. За його словами, багато російських громадян перебувають за ґратами через правдиві висловлювання про дії уряду.
– Забагато російських громадян перебувають за ґратами за “злочини” – висловлювання правди про дії свого уряду. Ці внутрішні репресії відбуваються у той час, коли Кремль веде неспровоковану та невиправдану війну проти суверенної сусідньої держави. Російський уряд намагається тримати своїх громадян у темряві щодо звірств, які він чинить проти народу України, – йдеться у заяві.
Блінкен додав, що війна, яку розв’язав Кремль, залишила Росію у міжнародній ізоляції.
– Війна Кремля залишила Росію у міжнародній ізоляції та позбавляє російських громадян можливості будувати найкраще майбутнє у гармонії зі своїми сусідами. Ця ізоляція не є неминучою, вона є результатом рішень керівництва Росії, – йдеться у заяві.
Водночас міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс побажав країні-агресору поразки у війні проти України.
– Бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій і побудови сучасної, демократичної та правової держави, – написав він.
Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства #ДеньРоссии2022 ????????
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 12, 2022