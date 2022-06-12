Червень, 12 в 19:02

Російський уряд намагається тримати своїх громадян у темряві щодо звірств, які він чинить проти народу України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в День Росії 12 червня. За його словами, багато російських громадян перебувають за ґратами через правдиві висловлювання про дії уряду.

– Забагато російських громадян перебувають за ґратами за “злочини” – висловлювання правди про дії свого уряду. Ці внутрішні репресії відбуваються у той час, коли Кремль веде неспровоковану та невиправдану війну проти суверенної сусідньої держави. Російський уряд намагається тримати своїх громадян у темряві щодо звірств, які він чинить проти народу України, – йдеться у заяві.

Блінкен додав, що війна, яку розв’язав Кремль, залишила Росію у міжнародній ізоляції.

Зараз дивляться

– Війна Кремля залишила Росію у міжнародній ізоляції та позбавляє російських громадян можливості будувати найкраще майбутнє у гармонії зі своїми сусідами. Ця ізоляція не є неминучою, вона є результатом рішень керівництва Росії, – йдеться у заяві.

Водночас міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс побажав країні-агресору поразки у війні проти України.

– Бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій і побудови сучасної, демократичної та правової держави, – написав він.