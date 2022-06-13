Мир за території? Росія поширює фейки з перекрученими словами Столтенберга

Червень, 13 в 20:00

Російські видання почали перекручувати слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та поширювати фейки про начебто невідворотність територіальних поступок України на користь Росії для припинення повномасштабної війни.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що московські ЗМІ навмисно неправильно інтерпретували слова Столтенберга під час пресконференції у Брюсселі. У Росії намагаються нав’язати, що генсек НАТО начебто сказав, що “мир в Україні можливий, якщо Київ піде на територіальні поступки”.

Проте ж насправді він сказав зовсім інші слова у контексті повномасштабної війни в Україні. Столтенберг заявив:

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– Не мені судити, яку ціну українці мають заплатити. Питання у тому, яку позицію матиме Україна за столом перемовин. Наш обов’язок – зробити цю позицію якомога сильнішою. Мир можливий. Це не питання. Питання у тому, скільки території, незалежності та суверенітету ви готові пожертвувати заради миру, – сказав генсек НАТО.

Після поширення цитату почали обговорювати російські псевдоексперти, інтерпретуючи фейки як непорушну істину. Однак насправді Росія намагається переконати своїх громадян у “переможному” завершенні війни для зменшення можливих осередків суспільної нестабільності, вважають у Центрі протидії дезінформації.