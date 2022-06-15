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Факти / Світ / Росія

Не бачать можливості відновити продажі: IKEA продає чотири заводи у Росії

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Не бачать можливості відновити продажі: IKEA продає чотири заводи у Росії
Фото: Depositphotos

Транснаціональна компанія IKEA, яка спеціалізується на розробленні меблів, кухонної техніки та аксесуарів для дому, продає чотири заводи на території Росії. Корпорація вирішила скоротити штат працівників через неможливість відновити продажі найближчим часом.

За даними російських видань, меблевий гігант вирішив скоротити масштаб бізнесу на території Російської Федерації.

– За останні кілька місяців ситуація з бізнес-процесами та ланцюжками постачань товарів у світі сильно погіршилася. Зважаючи на це, ми не бачимо можливості відновити продажі в найближчому майбутньому. Група компаній Інтер ІКЕА та Інга вирішила скоротити масштаб бізнесу в Росії, – йдеться у заяві компанії.

Зокрема, заводи планують продати у Ленінградській, Кіровській та Новгородській областях. Компанія вже шукає потенційних покупців, які готові купити заводи.

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Роздрібний бізнес меблевого гіганта призупинений, що може призвести до звільнення частини працівників. Проте невідомо, скільки саме людей залишаться без роботи.

Водночас компанія не має намірів відновлювати імпорт та експорт товарів до Росії чи Білорусі через повномасштабний напад на Україну. Деякі торгові центри, що належать корпорації, надалі функціонуватимуть на території РФ, однак не працюватимуть магазини ІКЕА.

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