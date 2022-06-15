У Москві застрелився відставний генерал СЗР Лев Соцков
У Москві застрелився із нагородного пістолета російський генерал-майор Служби зовнішньої розвідки у відставці, 90-річний Лев Соцков.
Про це у середу, 15 червня, пишуть російські ЗМІ.
Як уточнюється, тіло колишнього розвідника виявила у їхній квартирі його дружина. Біля нього лежав нагородний пістолет, а також передсмертна записка. Повідомляється також, що на місці події працюють криміналісти.
Що написав у передсмертній записці Лев Соцков
Соцков не пояснив причин свого самогубства в залишеній ним передсмертній записці. У ній він лише розповів історію пістолета, з якого він застрелився – зброя виявилася майже антикварною.
– Пістолет – це реліквія боїв на річці Халхін-Гол. Отриманий мною під час перебування представником при спецслужби Монголії з нагоди п’ятисотліття події Улан-Батор. 1989 р. Л. Соцков, – йдеться у записці.
Хто такий Лев Соцков
Відповідно до інформації з відкритих джерел та російських видань, Соцков – випускник Московського державного інституту міжнародних відносин.
Генерал-майор службы внешней разведки в отставке Лев Соцков покончил с собой в Москве. https://t.co/Vqsrgoj7cj pic.twitter.com/iuW7EhjZsS
— Басанец Павел (@bassanets) June 15, 2022
Фактів, які відображають біографію Льва Соцкова, у відкритому доступі досить мало – проте це можна пояснити специфікою його роботи.
Він був на оперативній роботі за кордоном упродовж 40 років, а також працював у Центрі.
Останнім часом Соцков вивчав архівні матеріали з історії розвідки, писав книги – наприклад, Операцію Тарантелла про те, як працювала радянська розвідка проти британської.
Крім того, він був одним із тих, хто коментував розсекречені архівні документи СЗР, які стосуються політичних процесів у Європі до і після підписання Мюнхенської угоди 30 вересня 1938 року.
Зазначимо, що цю угоду підписали Британія, Італія, Німеччина та Франція – у ній передбачалося, що Чехословаччина протягом 10 днів звільнить та поступиться Берліну Судетською областю.
Як зазначав Соцков, у Кремлі знали про напад нацистської Німеччини на Чехословаччину, однак Сталін ігнорував попередження про це, оскільки не довіряв аналітикам.
– Ця ситуація ще раз підтверджує, що в жодному разі не можна заохочувати агресора, незалежно від того, чи великий він чи малий. Адже історія свідчить, що як тільки з’являються люди, які бажають світового панування, то бути великому лиху, якщо їх вчасно не приборкати, – зазначав генерал розвідки у відставці.