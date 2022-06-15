Червень, 15 в 17:35

У Москві застрелився із нагородного пістолета російський генерал-майор Служби зовнішньої розвідки у відставці, 90-річний Лев Соцков.

Про це у середу, 15 червня, пишуть російські ЗМІ.

Як уточнюється, тіло колишнього розвідника виявила у їхній квартирі його дружина. Біля нього лежав нагородний пістолет, а також передсмертна записка. Повідомляється також, що на місці події працюють криміналісти.

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Що написав у передсмертній записці Лев Соцков

Соцков не пояснив причин свого самогубства в залишеній ним передсмертній записці. У ній він лише розповів історію пістолета, з якого він застрелився – зброя виявилася майже антикварною.

– Пістолет – це реліквія боїв на річці Халхін-Гол. Отриманий мною під час перебування представником при спецслужби Монголії з нагоди п’ятисотліття події Улан-Батор. 1989 р. Л. Соцков, – йдеться у записці.

Хто такий Лев Соцков

Відповідно до інформації з відкритих джерел та російських видань, Соцков – випускник Московського державного інституту міжнародних відносин.

Генерал-майор службы внешней разведки в отставке Лев Соцков покончил с собой в Москве. https://t.co/Vqsrgoj7cj pic.twitter.com/iuW7EhjZsS — Басанец Павел (@bassanets) June 15, 2022

Фактів, які відображають біографію Льва Соцкова, у відкритому доступі досить мало – проте це можна пояснити специфікою його роботи.

Він був на оперативній роботі за кордоном упродовж 40 років, а також працював у Центрі.

Останнім часом Соцков вивчав архівні матеріали з історії розвідки, писав книги – наприклад, Операцію Тарантелла про те, як працювала радянська розвідка проти британської.

Крім того, він був одним із тих, хто коментував розсекречені архівні документи СЗР, які стосуються політичних процесів у Європі до і після підписання Мюнхенської угоди 30 вересня 1938 року.

Зазначимо, що цю угоду підписали Британія, Італія, Німеччина та Франція – у ній передбачалося, що Чехословаччина протягом 10 днів звільнить та поступиться Берліну Судетською областю.

Як зазначав Соцков, у Кремлі знали про напад нацистської Німеччини на Чехословаччину, однак Сталін ігнорував попередження про це, оскільки не довіряв аналітикам.