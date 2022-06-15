Закликав знищити українців: директору пропагандистського телеканалу РФ повідомили про підозру

Червень, 15 в 19:00

Директорові російського пропагандистського телеканалу RT повідомили про підозру в публічних закликах до геноциду українців.

За даними Офісу генерального прокурора, директор мовлення російського телеканалу здійснював публічні заклики до знищення громадян України, насильницької зміни місцевої влади.

Російський пропагандист на YouTube-каналі та у власному Telegram-каналі закликав вбити частину українського народу, налаштовував російську аудиторію проти українців, переконував у начебто доцільності вирішення суперечностей між Росією та Україною із застосуванням насилля. Він закликав повалити владу в Україні.

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Російському пропагандисту та журналісту повідомили про підозру в публічних закликах до геноциду, насильницької зміни, повалення конституційного ладу або захоплення державної влади за ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 чинного Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цими статтями передбачає обмеження волі до п’яти років або тюремне ув’язнення на такий же термін з можливою конфіскацією майна. Досудове розслідування кримінального провадження триває.