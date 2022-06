Серед російської бізнес-еліти та олігархів посилюється скептицизм щодо повномасштабної війни в Україні. Наразі 15 тис. доларових мільйонерів намагаються виїхати з РФ.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

За даними розвідки, мотиви російських мільйонерів різні: як особисте несприйняття вторгнення військ РФ в Україну, так і бажання уникнути фінансових наслідків санкцій, накладених країнами Заходу на Росію. За оцінками Лондона, якщо такі тенденції продовжаться, це посилить довгострокові збитки, завдані російській економіці війною проти України.

Британська розвідка також звертає увагу на те, що війна прискорила рух Росії до авторитаризму. Так, протягом останніх тижнів Держдума РФ розпочала процес запровадження 20-річного ув’язнення для росіян, які воюють проти РФ. Виступи проти вторгнення в Україну також хочуть криміналізувати.

У зведенні розвідки зазначається, що хоча більшість росіян заявляють соціологам, що підтримують війну, частина населення РФ як активно, так і пасивно демонструє незгоду.

Коментуючи ситуацію на фронті в Україні, в розвідці поінформували, що протягом останніх 24 годин війська РФ, ймовірно, продовжували спроби набрати обертів на Попаснянському напрямі на Донбасі, звідки вони з півдня намагаються оточити українські сили біля Сєвєродонецька.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 June 2022

