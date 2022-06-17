Червень, 17 в 11:53

Серед російської бізнес-еліти та олігархів посилюється скептицизм щодо повномасштабної війни в Україні. Наразі 15 тис. доларових мільйонерів намагаються виїхати з РФ.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

– Скептицизм щодо війни, ймовірно, особливо сильний серед російської бізнес-еліти та олігархів. Заявки на міграцію свідчать про те, що 15 тис. мільйонерів (у доларах США), ймовірно, вже намагаються залишити країну, – наголошується в повідомленні.

За даними розвідки, мотиви російських мільйонерів різні: як особисте несприйняття вторгнення військ РФ в Україну, так і бажання уникнути фінансових наслідків санкцій, накладених країнами Заходу на Росію. За оцінками Лондона, якщо такі тенденції продовжаться, це посилить довгострокові збитки, завдані російській економіці війною проти України.

Зараз дивляться

Британська розвідка також звертає увагу на те, що війна прискорила рух Росії до авторитаризму. Так, протягом останніх тижнів Держдума РФ розпочала процес запровадження 20-річного ув’язнення для росіян, які воюють проти РФ. Виступи проти вторгнення в Україну також хочуть криміналізувати.

У зведенні розвідки зазначається, що хоча більшість росіян заявляють соціологам, що підтримують війну, частина населення РФ як активно, так і пасивно демонструє незгоду.

– Легіон Свобода Росії, набраний із росіян, майже напевно брав участь у бойових діях разом із українськими військовими. Деякі високопоставлені російські чиновники, найімовірніше, залишилися в стороні після критики війни, – йдеться в повідомленні.

Коментуючи ситуацію на фронті в Україні, в розвідці поінформували, що протягом останніх 24 годин війська РФ, ймовірно, продовжували спроби набрати обертів на Попаснянському напрямі на Донбасі, звідки вони з півдня намагаються оточити українські сили біля Сєвєродонецька.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/pljjAjMaRI ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/b1WU2PBxHY — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 17, 2022

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Сєвєродонецькому напрямку тривають важкі бої. Російські окупанти продовжують обстріли зі ствольної та реактивної артилерії по підрозділах українських військ.

За оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни, російські загарбники продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та одночасно намагаються відрізати наземні шляхи постачання, які забезпечують сусіднє місто Лисичанськ. Водночас українські війська відновили контрнаступальну операцію на захід і північний захід від Ізюма.

Джерело: Міноборони Великої Британії