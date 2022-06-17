Самоліквідувався: у Росії розбився Су-25

Червень, 17 в 10:15

У Корочанському районі Бєлгородської області розбився штурмовик Су-25.

Про катастрофу стало відомо вранці 17 червня.

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За попередніми даними, літак зачепив опору лінії електропередачі в районі села Нова Слобідка. Також є інформація, що льотчики йшли парою.

У Західному військовому окрузі РФ підтвердили факт аварії літака Су-25.

– Літак Су-25 зазнав аварії в Бєлгородській області, льотчика евакуйовано на аеродром базування, – заявили в окрузі.

Проте причину там назвали іншу. Мовляв, падіння штурмовика Су-25 ВКС РФ сталося через технічну несправність.