Самоліквідувався: у Росії розбився Су-25
У Корочанському районі Бєлгородської області розбився штурмовик Су-25.
Про катастрофу стало відомо вранці 17 червня.
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За попередніми даними, літак зачепив опору лінії електропередачі в районі села Нова Слобідка. Також є інформація, що льотчики йшли парою.
У Західному військовому окрузі РФ підтвердили факт аварії літака Су-25.
– Літак Су-25 зазнав аварії в Бєлгородській області, льотчика евакуйовано на аеродром базування, – заявили в окрузі.
Проте причину там назвали іншу. Мовляв, падіння штурмовика Су-25 ВКС РФ сталося через технічну несправність.