Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Самоліквідувався: у Росії розбився Су-25

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Самоліквідувався: у Росії розбився Су-25

У Корочанському районі Бєлгородської області розбився штурмовик Су-25.

Про катастрофу стало відомо вранці 17 червня.

Зараз дивляться

За попередніми даними, літак зачепив опору лінії електропередачі в районі села Нова Слобідка. Також є інформація, що льотчики йшли парою.

У Західному військовому окрузі РФ підтвердили факт аварії літака Су-25.

– Літак Су-25 зазнав аварії в Бєлгородській області, льотчика евакуйовано на аеродром базування, – заявили в окрузі.

Проте причину там назвали іншу. Мовляв, падіння штурмовика Су-25 ВКС РФ сталося через технічну несправність.

Читайте
На Херсонщині український винищувач збив російський Су-35

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка