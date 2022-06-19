Військкомати у Росії почали кликати на службу за контрактом жінок та іноземців

Червень, 19 в 16:04

Жінкам у Росії пропонують вступати на військову службу за контрактом, зокрема тим, що не перебувають у запасі.

Про це повідомляє агентство Укрінформ із посиланням на сайт адміністрації Сєвєродвінська Архангельської області РФ.

Серед переліку опублікованих осіб, які можуть вступити на військову службу в РФ, є жінки, які не перебувають у запасі, а також іноземні громадяни віком від 18 до 30 років, які законно перебувають на території Росії.

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Уточнюється, що до кандидаток є вимоги за віком – вони мають бути від 18 до 40 років (новий контракт до 50 років). Потенційним контрактникам обіцяють “високі зарплати” від 200 тис. рублів.

Сєвєродвінськ – центр військового суднобудування Росії. Головна спеціалізація – підводні човни. Саме місто розташоване на березі Білого моря.

Нещодавно в одній із перехопленій розмові українською розвідкою мама російського окупанта розповідала, чому ротація, яку обіцяли провести у РФ ще 23 травня, так і не відбулася. За її словами, навіть людям з обмеженими можливостями сказали, що вони придатні до служби.