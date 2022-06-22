Це буде катастрофа: Джонсон пояснив, чому не можна йти на поступки Росії
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що будь-які поступки Росії здатні призвести до катастрофи.
– Прем’єр-міністр занепокоєний тим, що це може бути не в центрі уваги всіх через деякі з тих глобальних проблем, з якими ми стикаємося. Не в останню чергу щодо інфляції в усьому світі, – сказав представник уряду Британії.
За словами Джонсона, будь-які поступки РФ будуть сприйматися “як винагорода за необґрунтовану агресію”, і це “підбадьорить не тільки Росію, а й її союзників”. Також британський лідер переконаний, що це вплине на безпеку та економіку його країни.
– Ми не повинні дозволяти нікому повірити, що поступки Путіну призведуть до чогось іншого, крім катастрофи, – заявив Джонсон.
Раніше Борис Джонсон оприлюднив план підтримки України у затяжній війні.
Крім цього, уряд Великої Британії “рішуче налаштований” запроваджувати подальші санкції проти Росії і робитиме це, поки вона повністю не виведе свої війська з території України.