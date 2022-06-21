Червень, 21 в 17:58

Кількість людей, які залишили Україну, рятуючись від російського вторгнення, перевищила 6 млн. Це найбільша криза біженців у Європі від кінця Другої світової війни. Понад 3 млн людей, здебільшого жінок та дітей, перетнули кордон із Польщею.

Нині ж українці поступово повертаються додому. Для їхньої зручності Укрзалізниця запустила додаткові потяги із Запоріжжя, Одеси, Києва та Львова. Маршрути складені так, щоб люди напряму потрапляли до своїх міст. Факти підготували розклад потягів, які нині курсують між Україною та Польщею.

Потяги між Польщею та Україною

Зараз дивляться

Київ–Хелм–Київ

Потяг №23 Київ-Хелм: відправлення з Києва о 22.54, прибуття в Хелм – 12.30. Потяг курсує щодня.

Потяг №24 Хелм-Київ: відправлення із Хелма о 16.05, прибуття до Києва о 7.29. Потяг курсує щодня.

Запоріжжя–Перемишль–Запоріжжя

Потяг № 32 Запоріжжя-Перемишль: відправлення із Запоріжжя о 15.30, прибуття до Перемишля о 12.50. Потяг курсує щодня.

Потяг №32 Перемишль-Запоріжжя: відправлення із Перемишля о 16.00, прибуття до Запоріжжя – 15.51. Потяг курсує щодня.

Одеса–Перемишль–Одеса

Потяг №36 Одеса-Перемишль: відправлення із Одеси о 15.54, прибуття в Перемишль – 7.21. Потяг курсує щодня.

Потяг №33025 Перемишль-Одеса: відправлення із Перемишля о 18.39, прибуття до Одеси – 11.33. Потяг курсує щодня.

Львів–Вроцлав–Львів

Потяг 051Л Львів-Вроцлав: відправлення зі Львова о 23.40. прибуття у Вроцлав – 10.40. Потяг курсує щодня.

Потяг 052 Л Вроцлав-Львів: відправлення із Вроцлава о 17.08, прибуття до Львова о 6.10. Потяг курсує щодня.

Київ–Перемишль–Київ

Потяг №53/54 Київ-Перемишль: відправлення із Києва о 19.48, прибуття до Перемишля о 7.21. Потяг курсує щодня.

Потяг №33025 Перемишль-Київ: відправлення із Перемишля о 18.39, прибуття до Києва о 9.21. Потяг курсує щодня.

Київ–Варшава–Київ

Потяг №67 Київ-Варшава: відправлення із Києва о 18.23, прибуття до Варшави – 11.33. Потяг курсує щодня.

Потяг №68 Л Варшава-Київ: відправлення із Варшави о 17.49, прибуття до Києва – 11.00. Потяг курсує щодня.

Київ–Перемишль–Київ

Потяг № 705/706 К Київ-Перемишль: відправлення з Києва о 17.00, прибуття до Перемишля – 5.00. Потяг курсує щодня.

Потяг №33021 Перемишль-Київ: відправлення із Перемишля о 10.15, прибуття до Києва – 22.34. Потяг курсує щодня.

Київ–Перемишль–Київ

Потяг №715/716 Київ-Перемишль: відправлення із Києва о 8.30, прибуття до Перемишля – 19.53. Потяг курсує щодня.

Потяг № 33005 Перемишль–-Київ: відправлення із Перемишля о 23.10, прибуття до Києва – 11.25. Потяг курсує щодня.

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