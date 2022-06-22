Червень, 21 в 21:21

У Росії от-от відбудеться масова мобілізація, коли Кремль завербує людей у бідніших регіонах країни для війни в Україні.

Про це повідомили західні чиновники виданню The Guardian.

За їхніми словами, у Москві стурбовані тим, що мобілізація стане “визнанням провалу” у війні проти України. Адже РФ планувала швидку “спецоперацію” в Україні, але натомість це перетворилося на повільний та жорсткий конфлікт.

Зараз дивляться

Оскільки Кремль також побоюється, що мобілізація по всій країні може спричинити заворушення в містах, він намагається збільшити кількість бійців, завербовуючи людей у бідних районах і підвищуючи віковий ліміт для служби.

Чиновники також заявили, що зараз виникло багато балачок про здоров’я Володимира Путіна та більше спекуляцій щодо того, хто замінить його в Росії.

– Президентські вибори 2024 року безперечно виглядають цікавішими, ніж, можливо, пів року тому, – сказали вони.

Чиновники додали, що зараз, схоже, немає “безпосередньої загрози” позиції російського президента з боку еліти чи населення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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