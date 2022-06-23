Червень, 23 в 16:15

Спортивний бренд Nike повністю йде з ринку Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

3 березня американський бренд заявив, що припиняє в Росії роботу всіх своїх магазинів у відповідь на масштабне воєнне вторгнення РФ в Україну.

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У своїй заяві в четвер, 23 червня, компанія оголосила, що приєдналася до інших великих західних брендів, таких як McDonald’s і Google, і покине РФ.

– Nike вирішила залишити російський ринок. Наш пріоритет – забезпечити повну підтримку наших співробітників, поки ми відповідально скорочуємо нашу діяльність у найближчі місяці, – йдеться у повідомленні компанії.

Варто зазначити, що Nike отримує менш як 1% свого виторгу від України та Росії разом узятих. Тому відхід із Росії більш символічний.

У Росії Nike є 37 магазинів.

Раніше повідомлялося, що виробник крабових паличок Vici не закрив завод у Росії і продовжує постачати продукцію на український ринок.