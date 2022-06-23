Заборона на експорт валюти та нафтопереробних технологій: Британія розширила санкції проти РФ

Червень, 23 в 13:39

Уряд Великої Британії сьогодні, 23 червня, оголосив про нові торгові санкції проти Росії.

Про це повідомляється на урядовому сайті.

Так, у розділі Повідомлення для експортерів наведено нові заходи, включаючи заборону на експорт до Росії низки товарів і технологій, експорт авіапального та експорт банкнот Великої Британії або ЄС.

Зараз дивляться

У нових обмежувальних заходах також йдеться про заборону надання технічної допомоги, фінансових послуг, фондових та брокерських послуг, пов’язаних з імпортом заліза та сталі.

У повідомленні зазначено додатковий перелік товарів, заборонених до вивезення:

товари та технології, що належать до хімічної та біологічної зброї;

морські товари та технології;

додаткові товари та технології нафтопереробки;

додаткові найважливіші галузеві товари та технології.

Деякі з вищезазначених заборон стосуватимуться Росії та непідконтрольних Україні територій.

Також забороняється імпорт, придбання чи постачання товарів, які приносять дохід, виробляються чи йдуть із Росії.

Читайте Литва готова до помсти Росії через заборону транзиту підсанкційних товарів

Раніше прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що будь-які поступки Росії здатні призвести до катастрофи.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не відмовиться від санкцій проти Росії та відправлятиме Україні озброєння стільки, скільки буде потрібно.