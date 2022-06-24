Комітет Сенату США схвалив резолюцію про зарахування Росії до держав – спонсорів тероризму

Червень, 24 в 7:52

Комітет Сенату США із міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії до списку країн, які підтримують тероризм.

Проте остаточне рішення про визнання РФ державою, що спонсорує діяльність терористів, у зв’язку з незаконним вторгненням в Україну, має бути прийнято адміністрацією Джо Байдена.

Це пояснив сенатор-республіканець Кріс Кунс та наголосив, що резолюція комітету закликає адміністрацію зробити це, але фактично Росія поки не визначена як держава-спонсор тероризму.

Зараз дивляться

– Немає сумнівів у тому, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Те, що він зробив, віддавши наказ йти на Україну, було терористичним актом. Він військовий злочинець, і на ньому лежить відповідальність за кожен злочин, який було скоєно від його імені, – говорить сенатор-республіканець від штату Айдахо Джеймс Ріш.

Ріш вважає, що на загальному голосуванні в Сенаті Резолюція “отримає значну кількість голосів”.

Держдеп вносить до списку країн-спонсорів тероризму держави, які, на думку держсекретаря, неодноразово надавали підтримку терористичним актам по всьому світу. Після внесення до такого списку країна потрапляє під санкції, які містять обмеження на отримання допомоги від США, заборону на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.

На сьогодні в список внесені чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.

Джерело: Голос Америки