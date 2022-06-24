Міністри G7 закликали Росію розблокувати порти для експорту продовольства

Червень, 24 в 17:10

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) закликали Росію припинити атаки та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства.

Про це йдеться в заяві, опублікованій після зустрічі, на якій обговорювалося загострення світової продовольчої кризи внаслідок війни в Україні.

– Війна Росії проти України посилює відсутність продовольчої безпеки, зокрема шляхом блокування Чорного моря, бомбардувань зерносховищ та портів, заподіяння шкоди сільськогосподарській інфраструктурі України, – йдеться в заяві.

Міністри закордонних справ G7 закликали Москву припинити атаки та дії з погрозами.

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Відповідаючи на звинувачення Росії в продовольчій кризі, міністри заявили, що всі санкції G7 мають винятки і дозволяють російським товарам і продуктам потрапляти на світові ринки.