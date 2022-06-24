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Факти / Світ / Росія

Міністри G7 закликали Росію розблокувати порти для експорту продовольства

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
G7
Фото: Depositphotos

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) закликали Росію припинити атаки та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства.

Про це йдеться в заяві, опублікованій після зустрічі, на якій обговорювалося загострення світової продовольчої кризи внаслідок війни в Україні.

– Війна Росії проти України посилює відсутність продовольчої безпеки, зокрема шляхом блокування Чорного моря, бомбардувань зерносховищ та портів, заподіяння шкоди сільськогосподарській інфраструктурі України, – йдеться в заяві.

Міністри закордонних справ G7 закликали Москву припинити атаки та дії з погрозами.

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Відповідаючи на звинувачення Росії в продовольчій кризі, міністри заявили, що всі санкції G7 мають винятки і дозволяють російським товарам і продуктам потрапляти на світові ринки.

– Міністри закордонних справ G7 знову наголосили на своїй непохитній підтримці України, включно з військовою та оборонною допомогою, поки це необхідно. Вони пообіцяли гуманітарну допомогу, підтримку у відновленні та стабілізації для України, а також підвищення стійкості сусідніх країн, особливо Республіки Молдова, яка особливо постраждала від напливу українських біженців, – йдеться у заяві.

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