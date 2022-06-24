Міністри G7 закликали Росію розблокувати порти для експорту продовольства
Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) закликали Росію припинити атаки та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства.
Про це йдеться в заяві, опублікованій після зустрічі, на якій обговорювалося загострення світової продовольчої кризи внаслідок війни в Україні.
– Війна Росії проти України посилює відсутність продовольчої безпеки, зокрема шляхом блокування Чорного моря, бомбардувань зерносховищ та портів, заподіяння шкоди сільськогосподарській інфраструктурі України, – йдеться в заяві.
Міністри закордонних справ G7 закликали Москву припинити атаки та дії з погрозами.
Відповідаючи на звинувачення Росії в продовольчій кризі, міністри заявили, що всі санкції G7 мають винятки і дозволяють російським товарам і продуктам потрапляти на світові ринки.
– Міністри закордонних справ G7 знову наголосили на своїй непохитній підтримці України, включно з військовою та оборонною допомогою, поки це необхідно. Вони пообіцяли гуманітарну допомогу, підтримку у відновленні та стабілізації для України, а також підвищення стійкості сусідніх країн, особливо Республіки Молдова, яка особливо постраждала від напливу українських біженців, – йдеться у заяві.