Майже 35 тис. військових і понад 1,5 тис. танків: втрати Росії у війні проти України
Фото: Міноборони
Російська армія втратила майже 35 тис. особового складу і понад 1,5 тис. танків у повномасштабній війні проти України.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу ворог зазнав найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Втрати Росії
- особового складу – близько 34 850 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 532 (+21) одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 3 659 (+14) одиниць;
- артилерійських систем – 764 одиниці;
- РСЗВ – 243 (+2) одиниці;
- засобів ППО – 99 одиниць;
- літаків – 217 одиниць;
- гелікоптерів – 184 одиниці;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4) одиниць;
- крилатих ракет – 139 (+2) одиниць;
- кораблів /катерів – 14 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 564 (+4) одиниці;
- спеціальної техніки – 60 одиниць.
Остаточна кількість втраченої техніки та особового складу армії Росії уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється інтенсивними бойовими діями.
Зараз дивляться