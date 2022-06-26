Червень, 26 в 9:32

Російська армія втратила майже 35 тис. особового складу і понад 1,5 тис. танків у повномасштабній війні проти України.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу ворог зазнав найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Втрати Росії

особового складу – близько 34 850 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 532 (+21) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 3 659 (+14) одиниць;

артилерійських систем – 764 одиниці;

РСЗВ – 243 (+2) одиниці;

засобів ППО – 99 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 184 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 139 (+2) одиниць;

кораблів /катерів – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 564 (+4) одиниці;

спеціальної техніки – 60 одиниць.

Остаточна кількість втраченої техніки та особового складу армії Росії уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється інтенсивними бойовими діями.