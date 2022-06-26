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Майже 35 тис. військових і понад 1,5 тис. танків: втрати Росії у війні проти України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Майже 35 тис. військових і понад 1,5 тис. танків: втрати Росії у війні проти України
Фото: Міноборони

Російська армія втратила майже 35 тис. особового складу і понад 1,5 тис. танків у повномасштабній війні проти України.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу ворог зазнав найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Втрати Росії

  • особового складу – близько 34 850 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1 532 (+21) одиниці;
  • бойових броньованих машин ‒ 3 659 (+14) одиниць;
  • артилерійських систем – 764 одиниці;
  • РСЗВ – 243 (+2) одиниці;
  • засобів ППО – 99 одиниць;
  • літаків – 217 одиниць;
  • гелікоптерів – 184 одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4) одиниць;
  • крилатих ракет – 139 (+2) одиниць;
  • кораблів /катерів – 14 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 564 (+4) одиниці;
  • спеціальної техніки – 60 одиниць.

Остаточна кількість втраченої техніки та особового складу армії Росії уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється інтенсивними бойовими діями.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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