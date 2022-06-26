Росії лишилося до дефолту кілька годин – Bloomberg

Червень, 26 в 15:25

Ввечері 26 червня закінчується пільговий період за $100 млн пропущених виплат за облігаціями, заблокованими через санкції проти РФ. Тобто країну-агресора відділяє від дефолту всього кілька годин, повідомляє Bloomberg.

– Офіційної заяви не буде, і Росія вже оскаржує це призначення, але якщо інвестори не отримають гроші до встановленого терміну, вранці в понеділок настане дефолт, згідно з документами облігацій, – зазначає агентство.

Для Москви це буде перший іноземний дефолт з 1918 року, коли більшовики відмовилися від боргів царської епохи.

На початку 2022 року РФ вже була близька до такого моменту, проте змогла уникнути дефолту, змінивши методи оплати. Цей альтернативний шлях було перекрито у травні – за кілька днів до виплати $100 млн. Тоді США закрили лазівку для санкцій, яка дозволяла американським інвесторам отримувати виплати за суверенними облігаціями.

Зараз дивляться

Тепер всі чекають, що буде далі, оскільки ринки стикаються з унікальним сценарієм дефолту позичальника, який готовий платити і має для цього ресурси, але не може це зробити.