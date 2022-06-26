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Росії лишилося до дефолту кілька годин – Bloomberg

Валентина Летяк, редакторка стрічки
дефолт у росії
Фото: Depositphotos

Ввечері 26 червня закінчується пільговий період за $100 млн пропущених виплат за облігаціями, заблокованими через санкції проти РФ. Тобто країну-агресора відділяє від дефолту всього кілька годин, повідомляє Bloomberg.

– Офіційної заяви не буде, і Росія вже оскаржує це призначення, але якщо інвестори не отримають гроші до встановленого терміну, вранці в понеділок настане дефолт, згідно з документами облігацій, – зазначає агентство.

Для Москви це буде перший іноземний дефолт з 1918 року, коли більшовики відмовилися від боргів царської епохи.

На початку 2022 року РФ вже була близька до такого моменту, проте змогла уникнути дефолту, змінивши методи оплати. Цей альтернативний шлях було перекрито у травні – за кілька днів до виплати $100 млн. Тоді США закрили лазівку для санкцій, яка дозволяла американським інвесторам отримувати виплати за суверенними облігаціями.

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Тепер всі чекають, що буде далі, оскільки ринки стикаються з унікальним сценарієм дефолту позичальника, який готовий платити і має для цього ресурси, але не може це зробити.

– Оголошення дефолту – символічна подія. Російський уряд вже втратив можливість випускати боргові зобов’язання у доларах. Вже зараз Росія не може позичати у більшості зарубіжних країн, – заявив Такахіде Кіучі, економіст дослідницького інституту Nomura в Токіо.

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Джерело: Bloomberg
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