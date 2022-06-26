Червень, 26 в 9:10

Внаслідок ракетних ударів по житловому будинку в Києві є постраждалі. Під завалами будівлі ще залишились люди, голоси яких чути зовні.

Про це повідомив Віталій Кличко журналістці Фактів ICTV Ользі Чайко. За його словами, з-під завалів витягнули 7-річну дитину. Дівчинка у стабільному стані, у лікарні їй надають медичну допомогу. Зараз рятують її маму.

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Кличко не може назвати точну кількість постраждалих, оскільки рятувальники ще розбирають завали житлового будинку. Звідти лунають голоси мирних жителів.

– Велика ймовірність отруєння газом в будинку. Остаточно говорити про кількість постраждалих ще не можемо. Сподіваємося, що загиблих немає. Жодну людину не залишимо на вулиці, – наголосив мер Києва.

Вранці 26 червня пролунали потужні вибухи у Києві під час повітряної тривоги в області. Відомо про влучання російських ракет по житловому будинку, внаслідок чого є постраждалі.