Червень, 27 в 12:07

У ніч на 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області.

Крилата ракета Х-22 була випущена із ворожого літака Ту-22М із боку тимчасово окупованого Криму.

Що відомо про стратегічні бомбардувальники Ту-22, їх призначення, переваги та головні характеристики – читайте у матеріалі.

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Про літак

Ту-22 – радянський далекий важкий надзвуковий літак конструкції КБ Туполєва. Літак будували серійно з 1959 до 1969 року як бомбардувальник, ракетоносець, розвідник та постановник перешкод. Надалі ударні варіанти Ту-22 були повністю замінені на різні серії Ту-22М. Водночас Ту-22 у ролі розвідників і постановників перешкод експлуатували до початку 1990 років.

Міноборони РФ покладає на Ту-22М3 великі надії, роблячи ставку на ракети класу Х-32 та Кинжал.

Масивний літак, вагою від 42 до 54 тис. кг (залежить від комплектації та об’єму палива) розвиває швидкість близько 4,5 Маха під час польоту на висоті близько 12 км на дальність близько 1 тис. км.

Літак може досягати максимальної швидкості 1800 км/год, проте в реальних умовах не використовує такі швидкості.

Перша модель – Ту-22М-0 – мала на озброєнні лише одну крилату ракету та була випущена у 10 екземплярах. Удосконалений варіант Ту-22М-2 має на озброєнні три ракети Х-22 з дальністю польоту 450 км. Ці ракети могли споряджатися звичайною, протирадарною або ядерною боєголовками.

Бомбардувальник може дозаправлятися в повітрі.

Слабкі місця

Хоч комбінація Ту-22 із ракетами Х-32 виглядає грізно на папері, слабким місцем літака є системи наведення на ціль. Х-32 використовує комбінацію інерційної навігації, GPS/ГЛОНАСС та активного радіолокаційного самонаведення для ураження цілей на дальності, проте під час атаки на відстань на 1 тис. км у ракети виникнуть труднощі за межами дальності дії датчиків Ту-22.

У радянські часи дані про наведення на ціль надавала космічна мережа датчиків EORSAT, якої більше не існує.

Характеристики:

Екіпаж літака: 4 особи

Довжина: 41.46 м

Розмах крила: 34.28 (25) м

Злітна вага (нормальна): 122 тис. кг

Максимальна швидкість: 1800 км/год

Практична стеля у повітрі: 12,6 км

Максимальна дальність польоту без дозаправки: 5,1 тис. км

Озброєння: 1-3 КР Х-22М, бомби загальною вагою до 24 тис. кг, спарена 23-мм гармата ГШ-23, системи РЕБ

Нагадаємо, 24 лютого Росія завдала ракетних ударів по українських містах, а російські військові почали наступ на нашу територію, чим фактично було розпочато повномасштабну війну Росії проти України.

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