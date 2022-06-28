Червень, 28 в 16:18

Батько російського солдата у телефонній розмові з сином-окупантом, який зараз воює в Україні, поскаржився, що в Росії не вистачає співробітників ОМОНа та СОБРа, оскільки вони масово пишуть рапорти на звільнення із силових структур.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове перехоплення розмов російських окупантів з родичами.

– ОМОНа не вистачає. СОБРа не вистачає. Рапорти всі почали писати поголовно на звільнення, – розповів росіянин сину.

Головна причина масових звільнень з органів – страх потрапити на війну в Україну.

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Водночас російські військові, які зараз перебувають в Україні, шукають легальні способи втекти з війни.

Зокрема, вони просять у родичів знайти юристів, які б допомогли зробити це законно.