Росія хоче виправдати новий теракт: Міноборони РФ анонсувало удари по Криворізькій ТЕС

Червень, 28 в 0:13

Міністерство оборони Росії може готувати нові вибухи на Криворізькій ТЕС у Дніпропетровській області. Найімовірніше можуть бути загиблі та поранені, тому місцевих жителів закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та бути обережними.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що окупанти готують нові провокації, в яких хочуть звинуватити українських військових.

Згідно з повідомленням, після вибухів, спровокованих Росією, без електрики можуть залишитися жителі центральних областей України.

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У ДТЕК Криворізька ТЕС заявили, що поширена Міністерством оборони країни-агресора інформація щодо начебто “наявності озброєних осіб” на території теплової електростанції є абсолютним фейком.

– Жодного озброєння на території промислового підприємства немає та ніколи не було. На станції присутні лише працівники ТЕС, які забезпечують її роботу. Подібні заяви посадових осіб країни-агресора компанія розцінює як виправдання можливості чергового терористичного акту, організованого окупаційними військами на об’єкт громадянської інфраструктури України, – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах України заявили, що надзвукові крилаті ракети Х-22 по Кременчуку випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 з аеродрому Шайковка у Курській області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська, які запустили ракети по ТЦ у Кременчуку, це справжні терористи, яких потрібно зупинити.

Фото: ДТЕК Криворізька ТЕС

Джерело: Центр протидії дезінформації