Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

ЗСУ знищили понад 35 тис. російських загарбників та 185 гелікоптерів

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
війна в україні

Російські загарбники у війні проти України уже втратили 35 250 військових, 185 гелікоптерів та 1 567 танків.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу ворог зазнав найбільших втрат на Бахмутському напрямку.

Орієнтовні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24 лютого до 28 червня:

Зараз дивляться
  • особового складу – близько 35 250 (+250) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1 567 (+15) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 3 704 (+17) одиниці;
  • артилерійських систем – 778 (+7) одиниць;
  • РСЗВ – 243 одиниці;
  • засобів ППО – 102 (+1) одиниці;
  • літаків – 217 одиниць;
  • гелікоптерів – 185 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 одиниць;
  • крилатих ракет – 139 одиниць;
  • кораблів/катерів – 14 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 589 (+14) одиниць;
  • спеціальної техніки – 61 (+1) одиниця.

У Генштабі наголосили, що остаточна кількість втраченої техніки та особового складу армії Росії уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється інтенсивними бойовими діями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 125-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка