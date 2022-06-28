Червень, 28 в 10:05

Російські загарбники у війні проти України уже втратили 35 250 військових, 185 гелікоптерів та 1 567 танків.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу ворог зазнав найбільших втрат на Бахмутському напрямку.

Орієнтовні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24 лютого до 28 червня:

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особового складу – близько 35 250 (+250) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 567 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 3 704 (+17) одиниці;

артилерійських систем – 778 (+7) одиниць;

РСЗВ – 243 одиниці;

засобів ППО – 102 (+1) одиниці;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 185 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 одиниць;

крилатих ракет – 139 одиниць;

кораблів/катерів – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 589 (+14) одиниць;

спеціальної техніки – 61 (+1) одиниця.

У Генштабі наголосили, що остаточна кількість втраченої техніки та особового складу армії Росії уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється інтенсивними бойовими діями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 125-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ