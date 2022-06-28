ЗСУ знищили понад 35 тис. російських загарбників та 185 гелікоптерів
Російські загарбники у війні проти України уже втратили 35 250 військових, 185 гелікоптерів та 1 567 танків.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу ворог зазнав найбільших втрат на Бахмутському напрямку.
Орієнтовні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24 лютого до 28 червня:
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- особового складу – близько 35 250 (+250) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 567 (+15) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 3 704 (+17) одиниці;
- артилерійських систем – 778 (+7) одиниць;
- РСЗВ – 243 одиниці;
- засобів ППО – 102 (+1) одиниці;
- літаків – 217 одиниць;
- гелікоптерів – 185 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 одиниць;
- крилатих ракет – 139 одиниць;
- кораблів/катерів – 14 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 589 (+14) одиниць;
- спеціальної техніки – 61 (+1) одиниця.
У Генштабі наголосили, що остаточна кількість втраченої техніки та особового складу армії Росії уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється інтенсивними бойовими діями.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 125-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Генштаб ЗСУ