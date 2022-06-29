Чорний стовп диму: у російському Курську пролунали вибухи
Фото: Depositphotos
Пізно увечері 28 червня у російському Курську прогриміли вибухи.
За фотографіями із соцмереж, після вибуху в одному з районів російського міста можна було спостерігати величезний стовп диму.
Інформацію про вибухи в Курську підтвердили російські офіційні особи, які, звісно, звинуватили у всьому українські Збройні сили.
Зараз дивляться
Жодних підтверджень про причетність ЗСУ до вибухів у Курську немає.
Влада Курської області також закликала городян зберігати спокій. Про “неспокійний” вечір у мешканців Курська свідчать і відео та коментарі в регіональних каналах у соцмережах.
Чорний стовп диму: у російському Курську пролунали вибухи / 2 фотографии
З відео, на якому зафіксовано стовп диму, можна побачити, що спалахів було кілька.
Джерело: Труха