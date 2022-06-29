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Факти / Світ / Росія

Чорний стовп диму: у російському Курську пролунали вибухи

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

Пізно увечері 28 червня у російському Курську прогриміли вибухи.

За фотографіями із соцмереж, після вибуху в одному з районів російського міста можна було спостерігати величезний стовп диму.

Інформацію про вибухи в Курську підтвердили російські офіційні особи, які, звісно, ​​звинуватили у всьому українські Збройні сили.

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Жодних підтверджень про причетність ЗСУ до вибухів у Курську немає.

Влада Курської області також закликала городян зберігати спокій. Про “неспокійний” вечір у мешканців Курська свідчать і відео та коментарі в регіональних каналах у соцмережах.

Чорний стовп диму: у російському Курську пролунали вибухи / 2 фотографии

З відео, на якому зафіксовано стовп диму, можна побачити, що спалахів було кілька.

Джерело: Труха

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